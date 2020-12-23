Maradona tablolarının arkasına gizlediği 2 milyon liralık kokainle Türkiye’ye girerken yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda Brezilya’dan gelen bir yolcunun bavulunda, kısa süre önce hayatını kaybeden Diego Armando Maradona’nın tablolarının arkasına gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan kokain bulundu.

Fotoğraf: DHA

Gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı’nda, Brezilya’dan gelen 72 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı M.R.’yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı.

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Yolcunun beraberindeki bagajlardan Arjantinli futbolcu Maradona’ya ait küçük tablolar çıktı.

‘Maradona hayranı görünümlü’ yolcunun bagajları, tomografik x-ray tarama cihazından geçirildi.

Tarama sonucu tablolarda yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine tabloların arkaları açıldı ve bu bölümlere özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı.

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Yapılan aramada 12 adet tablonun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.