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Yaramazlara biraz batar!

Maradona son yolculuğuna uğurlandı: Anne ve babasının yanına defnedildi

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona toprağa verildi.

Fotoğraf: Reuters

Maradona, Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

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Başkent Buenos Aires’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona’nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

30 Ekim’de 60’ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım’da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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