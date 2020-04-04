Maradona, ‘corona’ nedeniyle zor duruma düşen kulübünün yardımına koştu

Arjantin ekibi Gimnasia’yı çalıştıran efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, corona virüsü nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti.

Fotoğraf: Reuters

ESPN’in aktardığına göre, Arjantin’de yayın yapan infocielo.com’a konuşan Gimnasia Kulübü Başkanı Gabriel Pellegrino, Maradano ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

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Kulüp başkanı, Maradona’nın maaşından kesintiyi yapılmasını talep ettiğini dile getirdi.

Pellegrino, 59 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğunu ancak karantinada herkes gibi sıkıldığını söyledi.

Şimdiye dek 1353 vakanın görüldüğü, 42 kişinin de hayatını kaybettiği Arjantin’de futbol ligleri 17 Mart’ta askıya alınmıştı.