Mao’nun, çalınan, 300 milyon dolar değerindeki el yazısı şiirleri 60 dolara satılmış: Polis, ikiye bölünmüş halde buldu

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’un geçen ay Hong Kong’da çalınan el yazısı şiirlerinin yer aldığı parşömen ikiye bölünmüş halde bulundu. 300 milyon dolar (2 milyar 378 milyon lira) değer biçilen eserin, sahte olduğu sanılarak 60 dolara (475 lira) satıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: South China Morning Post

Geçen ay, aralarında, şiirlerin de bulunduğu çok sayıda eser Hong Konglu koleksiyoner Fu Hunşiao’nun evinden çalınmıştı.

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Ocak ayından beri Çin’de olan Fu’nun evinden çalınanlar arasında Çin’de basılmış 24 bin pul ve eski madeni paralar da vardı.

Polis, ay sonunda 49 yaşındaki bir kişiyi yakaladıklarını, Mao’nun şiirleri ve bazı başka eserleri ele geçirdiklerini, hırsızlığa karıştıkları belirlenen diğer iki kişiyi aradıklarını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, “2.8 metrelik parşömen çok uzun olduğu için sergilemek ve göstermek zor. Bu nedenle ikiye bölündüğünü düşünüyoruz. Satan kişi mi alan mı kesmiş netleştiremedik” dendi.

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Fu, “Mao’nun kaligrafisi 300 milyon dolar değerinde. Bu kadar düşük fiyata satılıp zarar görmesine inanmak istemiyorum. Çalınan eserlerin tamamı ise 645 milyon dolar” dedi.

2019 yılında, Mao’nun kaleme aldığı bir mektup Britanya’da düzenlenen açık artırmada 519 bin sterline satılmıştı.