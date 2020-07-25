Mantarkaya’nın gölgesinde nikah: Kapadokya’da, ören yerinde evlendiler

Kapadokya’daki tarihi ve turistik merkezlerden Açıksaray Ören Yeri, genç bir çiftin nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde yaşayan Ayşe ve Yasin Şimşek çifti, ören yerinde evlenmek için belediyeye başvurdu.

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Talebi kabul edilen çift ve yakınları Belediye Başkanı Fatih Çiftci tarafından kıyılan nikah için ilçenin ve ören yerinin simgesi konumundaki Mantarkaya çevresinde bir araya geldi.

Çiftci, evlilik cüzdanı geline verirken, çiçeği burnunda çiftler Mantarkaya ve alandaki tarihi mekanların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiftci, bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle Roma döneminden kalma kaya mezarları ve kiliselerin bulunduğu alanın zaman zaman nikah kıydırmak isteyen çiftleri ağırladığını belirtti.

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Çiftci, milyonlarca yıl boyunca rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan Mantarkaya’nın ören yerinin en ilgi çekici bölümü olduğunu söyleyerek bu doğal güzelliklerin yerinde görülmesi için herkesi ilçeye davet etti.

Damat Yasin Şimşek de “Mantarkaya yüzyıllardır ilimizin, ilçemizin sembolü olmuştur. İlçemizin tanıtımını yapmak için nikahımızı burada kıydırmaya karar verdik. Herkesi Mantarkaya’yı görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.