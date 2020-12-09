Mantar zehirlenmesi: İkisi çocuk beş kişi hastanede

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen ikisi çocuk beş kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi’nde yaşayan aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Aile bireylerinden M.A., Y.G., B.A. ve S.A. gece saatlerinde rahatsızlandı.
Köye giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dört kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ören Yenimahalle’de yaşayan Y.B. de aynı şikayetten hastaneye başvurdu.
Tedavi altına alınan beş kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.