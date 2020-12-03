Mansur Yavaş’tan pandemide işini kaybedenlere destek: Başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafın, işsiz kalanların ve gelirinden olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için destek olacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Hafta sonu Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Yavaş, işsiz kalan çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

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Sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil” diyen Yavaş, esnaf odalarından işyerini kapatan esnaf ve işsiz kalan çalışanların listesini istedi.

Yavaş, belediyenin internet sitesindeki adres üzerinden başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

İlk etapta destek kapsamına giren meslek grupları şöyle:

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Sinema salonu çalışanı

Kıraathane/nargile salonu çalışanı

Çay/kır bahçesi çalışanı

İnternet/oyun salonu çalışanı

Garson/komi

Servis şoförü

Anaokulu/Kreş çalışanı

Yavaş ayrıca önümüzdeki günerde kafe ve lokantalarını kapatan esnaftan karantinadaki vatandaşlara ulaştırmak üzere yemek temin edeceklerini de belirtti.