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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş’tan iyilik zincirine bir halka daha: Artan gıdalar sokak hayvanlarına

Ankara Büyükşehir Belediyesi, arta kalan gıda toplama projesi kapsamında pastane, kafe ve restoranlardan topladığı artık yiyeceklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayacak.

Belediye ekipleri, restoran, kafe ve pastanelerde gün boyu kalan yemekleri toplayarak kent genelinde yaşayan sokak hayvanlarına mama olarak ulaştıracak.

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Fotoğraflar: Ankara Büyükşehir Belediyesi

‘Ankara’da Artık ‘Artık’ Yok’ sloganıyla başlatılan projeye katılmak isteyen işletmeler, 0312 507 22 47 numaralı telefonu arayarak yemek artıklarını verebilecek.

Salgın sürecinde birçok restoran, kafe ve pastanenin kapanması nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği de veren büyükşehir belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte bu proje sayesinde desteğini artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş’ın ‘İyilik bulaşıcıdır‘ çağrısıyla projeye destek veren işletmelerin girişine yapıştırılan etiketlerle müşterilere de bilgi veriliyor.

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Projeye katılan işletmelerden birinin müdürü müdürü Serkan Altunkaynak şunları söyledi: “Misafirlerimizi sözlü olarak da teşvik ediyoruz. Tabaklarının içine kürdan, kağıt peçete veya yabancı bir madde koymamaları konusunda bilgilendiriyoruz. Sokak hayvanlarına yiyeceklerimizi ulaştırdığımızı öğrenen misafirlerimiz bu uygulamadan çok memnun kalıyor.”

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