Mansur Yavaş’tan fotoğraflarının kaldırılması talimatı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle merkez binasındaki tüm birimler, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü dahil fotoğraf ve resimlerinin duvarlardan kaldırılması talimatını verdi.

Fotoğraf: DHA

Başkan Yavaş, yayımladığı 2 Temmuz 2019 tarihli genelgede şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 8 Nisan 2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim”

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