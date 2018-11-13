Mansur Yavaş’tan ‘bazı’ CHP’lilere: Gökçek’ten ne farkları var?

Adı yerel seçim gündeminde CHP ve İYİ Parti’den Ankara adayı olma ihtimali üzerinden konuşulan Mansur Yavaş, kendisine parti dışında kaldığı için soğuk bakan CHP’lilere “Melih Gökçek’ten ne farkları var?” tepkisini gösterdi.

2014 seçimlerinde CHP’den aday olan Mansur Yavaş dün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur…” diyerek partilerin ortak adayı olma yönündeki iradesini üstü kapalı olarak dile getirmişti.

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Bununla birlikte, Mansur Yavaş hakkında CHP Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun’un CHP adaylığı için yeterince gayret göstermediği, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın da “Ankara adayımız partinin öz evladı olacaktır” yönündeki eleştirel beyanları bulunuyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, konuyla ilgili Mansur Yavaş’la yaptığı söyleşiyi kaleme aldı. Yavaş söyleşisinde CHP’lilerden gelen eleştirileri yanıtladı.

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CHP’nin lider ve yönetim kadrosu dışındaki kesimlerden, 2014 adaylık sürecinin ardından CHP’den istifasına yönelik tepkileri anımsatan Mansur Yavaş, “CHP’den aday olurken de açık konuştum; bunun bir iş ve güç birliği adaylığı olduğunu o zaman da açıkladım. O zaman benimkisi siyasi iş birliği değil, bir güç birliğini oluşturmak içindi… Bunu da başarıyla gerçekleştirdi” dedi.

Milletvekilliğini kabul etmemiş

CHP’den gelen milletvekilliği önerisini de kabul etmediğini açıklayan Yavaş, bunun nedenini şöyle anlattı: “Mehmet Bekaroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi. CHP’nin oyu %30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında %44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli…”

CHP’lilerden gelen “Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun” yönündeki beyanlara da Yavaş şu tepkiyi gösterdi: “Bunu söyleyenlerin Melih Gökçek’ten ne farkları var? Gökçek de benden olana hizmet götürürüm, olmayana götürmem diyordu; aynı şeyi şimdi de onlar söylüyor. Bizden olana destek veririz, olmayana vermeyiz anlayışından başka bir şey değil yaptıkları.”

Yavaş, “Abdullah Gül modeli mi istiyorsunuz; bir çatı adaylık mı beklentiniz?” sorusunu ise “Onu söylemiyorum” diyerek yanıtlıyor.