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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş: Tek bir ihaleden 812 milyon lira tasarruf ettik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen yıllarda senelik 1 milyar liraya yapılan ihalenin, bu sene 188 milyon liraya tamamladığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’nün haberine göre, Yavaş dün akşam katıldığı bir iftardan sonra açıklama yaptı.

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AKP’li üyelerin belediyedeki kontrollerini bırakmak istemediklerini kaydeden Yavaş, ”2016-2017 yıllarında yılda 1 katrilyon liraya gerçekleştirilen ihaleyi, açık, şeffaf ve internetten yayınlamak suretiyle bütün dünyanın izleyeceği şekilde yayınladık. Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi bu yılın fiyatıyla 188 milyona tamamlamış olduk” dedi.

Söz konusu ihalenin ANFA Genel Müdürlüğü’nün Ankara ili sınırları içinde büyükşehir belediyesine bağlı park, bahçe, mezarlık, refüj ve yol kenarı bantlarda yer alan yeşil alanların bakım ve onarımı ihalesi olduğu öğrenildi.

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