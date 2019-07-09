Mansur Yavaş: Rektör teklifime şaşırdı, ‘bunu görüşmem gerek’ dedi

ODTÜ rektörüne üniversitenin Kavaklık bölgesine yurt binası yapılması yerine, belediyenin başka bir yere yurt yaparak üniversiteye hibe etmesini teklif eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rektörün teklife şaşırdığını söyledi.

Rektörün kendisine ‘bunu görüşmesi gerektiğini’ söylediğini aktaran belediye başkanı, “Daha sonra orada görev alan milletvekilleri ile yaptıkları görüşmede kesime ara vermişler ama daha sonra bana attığı mesajda ‘bu yetki bende değil bakanlıkta’ dedi” diye konuştu.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (Türk-İş) ziyaret eden Yavaş, ODTÜ’de huzursuzluk olduğunu söyleyerek, “Mesele ODTÜ’ye yurt yapmaksa Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılabilir” dedi.

Öğrencilerin o alandaki ağaçları kestirmemek için uğraştığını belirten Ankara belediye başkanı şunları söyledi: “Öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya hazırız ve ODTÜ yönetimine hibe etmeye de hazırız. Problem üretmek kolay, çözmek zor iş. Polisiye vakaları artmadan, Türkiye’de ve Ankara’da huzursuzluk olmadan uzlaşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir şey yok.”

Herkes kendi sendikasını seçsin

Çalışanların sendikal haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Yavaş, şöyle konuştu: “Hangi alanda olursa olsun kişilerin iradesine baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz. Herkes artık 21. yüzyılda sendikasını başka seçeceği ne varsa kendisine seçmen olarak veya birey olarak hak tanınıyorsa bunu fesada uğratacak her şeyden kaçınmamız gerekiyor.”

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“Bu saatten sonra artık herkes kendi sendikasını kendi seçsin. Kendi kararını kendi versin. Her konuda işin sahibine başvurmak lazım. Bunda da samimiyiz, en ufak bir şikayet gelirse de işçilere baskı yapıldığı zaman hemen müdahale ediyoruz.”