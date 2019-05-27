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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş makam araçlarındaki çakarlı lambaları söktürdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü (ASKİ), Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) ve diğer hizmet birimlerine ait makam araçlarındaki çakarlı lamba sistemleri kaldırdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Belediyenin yazılı açıklamasında Yavaş’ın kendi makam aracından da çakarlı lamba sistemlerinin söküldüğü belirtildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Milletin yolunda, milletle yan yana olmayı sürdüreceğiz. Gösteriş ve ayrımcılığa neden olan tüm uygulamaları kaldıracağız. İşe gereksiz makam araçlarını kaldırmakla başladık hatta ilk etapta sayılarını azalttık. Bundan sonra zabıta, itfaiye ve görevli polis haricinde benim makam aracım da dahil hiçbir belediye aracında çakar lambaları olmayacak.”

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