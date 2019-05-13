Mansur Yavaş: İsterseniz dava açın, yetkimi size gasp ettirmem

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında AKP’nin belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dâhil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için sunduğu önerge, Başkan Mansur Yavaş tarafından reddedilince tartışma çıktı.

Fotoğraf: DHA

Önergeyi sunan AKP Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, önergenin gündeme alınmamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, “5393 sayılı kanun gereğince bu önergeyi gündeme almama hakkınız yok. Bunu burada gündeme almanız gerekiyor, burası hangi kararı verirse ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Eğer kararı beğenmezseniz yedi gün içerisinde reddedebilirsiniz” dedi.

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‘İsterseniz dava açın, yetkimi size gasp ettirmem’

Mansur Yavaş ise, Altunışık’ın sözlerine şöyle yanıt verdi: “Belediye başkanı Anayasa gereğince yetkisini ortadan kaldıracak önergeleri kabul etmemelidir. Bu benim hukuki görüşümdür. Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet ettiniz. Türkiye’de en çabuk Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet edilen ve müfettiş getirilen belediye başkanı oldum.”

Yavaş, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şikâyet ile ilgili kararını okuduktan sonra önergenin gündeme alınmasını tekrar reddederek, “Ben bu önergeyi işleme almıyorum, siz isterseniz dava açacaksınız, ben kendi yetkimi gasp ettirmem size” diyerek oturumu kapattı.