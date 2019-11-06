Mansur Yavaş, indirimli öğrenci abonman kartlarındaki yaş sınırını kaldırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aylık öğrenci abonman kartında 27 yaş ve altı kullanım sınırını kaldırdı. Bu kararla, örgün eğitim sisteminde yer alan tüm öğrenciler, kaç yaşında olduğuna bakılmaksızın aylık ücreti 60 lira olan 200 binişlik indirimli abonman kartını kullanabilecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

20 Ekim’den bugüne kadar 46 bin öğrencinin yararlandığı indirimli abonman kart uygulaması için gelen yoğun talep üzerine 27 yaş sınırının kaldırılması sonrasında, öğrenciler 200 binişlik aylık abonman kartı uygulaması ile tek binişte 30 kuruşa seyahat etme imkanı bulacak.

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Başkent’te örgün eğitim sistemi (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve ikinci öğretim) içinde yer alan tüm öğrenciler bundan sonra EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hatlarında aylık indirimli abonman kartından yararlanabilecek. Açıköğretim öğrencilerinde ise yaş sınırı 27 yaş ve altı olarak devam edecek.