Mansur Yavaş hakkında ‘görevi kötüye kullanma’dan iddianame hazırlandı

‘Millet ittifakı’nın CHP’li Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü işinsanı Necmettin Kesgin’in şikayeti üzerine, ‘görevi kötüye kullanma‘ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak‘ suçlarından iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yavaş’ın avukatlığı döneminde sahte bir senetle icra takibi yapıp yapmadığını sormuştu. Yavaş, yarın bir açıklama yapacağını söylemişti.



Reklam

DHA’nın haberine göre İddianame, Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, 10 gün içinde Yavaş’ın yazılı savunmasını alacak ve dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderecek.

Mansur Yavaş ile Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker’e dava açılmasıyla başladı.

Kayseri 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nce SAMAŞ’ın sözleşmeden doğan alacakları yönünden dava kabul edildi, cezai şart yönünden ise reddedildi.

Reklam

Bunun üzerine SAMAŞ’ın avukatı M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle Kesgin’den müvekkil şirketi adına maddi yardım istedi. Firmaya destek vermeyi kabul eden Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay’da süren davayla ilgili Yavaş’tan destek istedi.

SAMAŞ tarafından dava sürecinde verilen maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senet Kesgin’e verildi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Keskin ihtilafa düştü.

Yavaş, iddiaya göre, arabuluculuk yaparak, Kesgin’e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar ‘yediemin‘ olarak aldı.

Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ’a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin’e 3,5 milyon lira, Yavaş’a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

Yavaş’a ‘kötü niyet‘ tazminatını Yargıtay onadı

Yavaş, iddiaya göre, SAMAŞ’tan aldığı 3,5 milyon TL’nin 1 milyon TL’sini Kesgin’den isteyince bu kez ikili arasında uyuşmazlık oldu.

Bunun üzerine Yavaş, Kesgin’den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29’uncu İcra’da takibe koyarak tahsil etmek istedi. Kesgin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1’inci İcra Hukuk Mahkemesi’nde itiraz davası açtı.

İncelemede senetteki imzanın Kesgin’e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş’ı 329 bin 736 TL ‘kötü niyet‘ tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti. Mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

Ticaret mahkemesi tazminatın tahsilini durdurdu

Kesgin ayrıca 6’ncı Ticaret Mahkemesi’nde, Yavaş’a borçlu olmadığı iddiasıyla ‘menfi tespit‘ davası açtı. Yavaş da bunun karşılığında 11’inci Asli Ticaret Mahkemesi’nde eş zamanlı olarak ‘hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak‘ davası açtı.

Bu iki dava 6’ncı Ticaret Mahkemesi’nde birleştirilirken, mahkeme, 1’inci İcra Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay tarafından da onanan ‘kötü niyet‘ tazminatının tahsilini durdurdu. Mahkeme, sahte senedi yeniden incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Adli Tıp Kurumu’nca da senette yer alan imzaların ve yazıların Kesgin’e ait olmadığı raporlanırken, şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Kesgin’e ‘sahtecilikten‘ ceza

Yavaş’ın, kendisine sahte senet verip şantaj yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Kesgin hakkında, Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yargılama sonucu sanık Kesgin, ‘resmi belgede sahtecilik‘ suçundan dört yıl, ‘şantaj‘ suçundan bir yıl üç ay altı gün, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal‘ suçundan bir yıl üç ay olmak üzere toplam altı yıl altı ay altı gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine Kesgin, karara itiraz etti. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde incelemesi sürüyor.

Bu kez Yavaş için iddianame

Dava sürecinde Kesgin, 6 Kasım 2017’de, avukatı Özgür Ilgaz aracılığıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne Yavaş’la ilgili şikayet dilekçesi verdi.

İnceleme sonucu Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. Dosya, suçun işlendiği yere en yakın ağır ceza mahkemesi bulunan Ankara Batı başsavcılığına gönderildi.

Savcılık, Yavaş hakkında, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından iddianame düzenledi.

‘Mükerrer tahsilat’

İddianamede Yavaş’ın, 600 bin dolar bedelli senedin tahsili amacıyla şikayetçi hakkında Ankara 29’uncu İcra Müdürlüğü’nde başlattığı takip bulunduğu halde aynı alacağa ilişkin teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği aynı senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8’inci İcra Müdürlüğü’nde yeniden takip başlatmak suretiyle ‘mükerrer tahsilat‘ yapmaya çalışarak görevini kötüye kullandığı iddia edildi.

Yavaş 10 gün içinde savunma yapacak

İddianame, Mansur Yavaş’ın ‘görevi kötüye kullanma‘ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma‘ suçlarından üç yıl dokuz aya kadar hapis cezasıyla yargılanabilmesi için son soruşturma izninin verilmesi amacıyla Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, iddianameyi kabul ederek Yavaş hakkında kovuşturma iznini verdi. Yasalara göre, Yavaş, 10 gün içinde mahkemeye yazılı savunmasını gönderecek.

Mahkeme, savunmayı aldıktan sonra dosyayı Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderecek ve dava açılacak.