Mansur Yavaş: En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Mansur Yavaş, oyunu Çankaya’daki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde kullandı. Yavaş, en düzeysiz seçim sürecinin yaşandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yavaş, eşi Nursen, kızı Armağan Yavaş ile birlikte 4297 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra şunları söyledi: “Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük Ankara ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir.” .

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Yavaş, seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi’nde takip edeceğini söyledi.