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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş davasında sürpriz gelişme: Şikayetçi Kesgin’in avukatı çekildi

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’tan şikayetçi olan işadamı Necmettin Kesgin’in avukatı Levent Ekmen, davadan çekildi.

Fotoğraf: DHA

AKP, Kesgin ile arasındaki sahte senet davasını gerekçe göstererek Yavaş’ın adaylığının meşruiyetini tartışmaya açmıştı.

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Yeniçağ’ın haberine göre avukat Levent Ekmen, Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede “Soruşturma dosyasında sunulan vekalet ile dosyanızda Necmettin Kesgin vekili olarak görünmekteyim. Necmettin Keskin vekilliğinden çekiliyorum gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim” dedi.

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