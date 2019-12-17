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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş: Çiftçiye 400 ton yem bitkisi bedava verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üretim yapacak çiftçilere 400 ton yem bitkisi tohumunun bedava verileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Ankara’nın tarımın da başkenti olmasını’ hedeflediklerini söyleyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Ankara’nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda üretim yapacak çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacağız. Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

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Yavaş, kasım ayında da aylık öğrenci abonman kartında 27 yaş ve altı kullanım sınırını kaldırmıştı. Bu kararla, örgün eğitim sisteminde yer alan tüm öğrenciler aylık ücreti 60 lira olan 200 binişlik indirimli abonman kartını kullanabilecek.

Ayrıca Yavaş, ODTÜ rektörüne, üniversitenin Kavaklık bölgesine yurt binası yapılması yerine, belediyenin başka bir yere yurt yaparak üniversiteye hibe etmesini de teklif etmişti.

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