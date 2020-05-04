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Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş: Berber ve kuaförlere hijyen seti vereceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgını nedeniyle kapatılan ve 11 Mayıs itibariyle tekrar açılacak berber ve kuaförlerden talep edenlere hijyen seti verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Berber ve kuaförlere destek olacaklarını belirten Yavaş Twitter hesabından şunları yazdı: “11 Mayıs’tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför kardeşlerim; Çok zor günler geçirdiniz. Size desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İsteyenlerin dükkanlarını dezenfekte edecek, hijyen seti hediye edeceğiz.”

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