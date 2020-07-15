Yavaş: Bedavaya alınabilecek 1 milyon fidanın tanesine 14 lira 90 kuruş verilmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde 1 milyon fidan satın alındığını, bunların Orman Genel Müdürlüğü’nden bedava alınabilecekken başka bir firmadan tanesi 14 lira 90 kuruşa alındığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Yavaş, belediye meclisinin temmuz ayı toplantısında kendisinde önceki yönetimin ağaç ve araç alımlarıyla belediyeyi ‘zarara uğrattığını’ açıkladı, uçak ve helikopter alımlarının savcılıkta olduğunu söyledi.

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Zarar 42 milyon

1 milyon dikilmeyen karaçam fidanı olduğunu belirten Yavaş, 9 Nisan 2015 tarihinde bir firmanın 1 lira 50 kuruştan aldığı fidanları ASKİ’ye 14 lira 90 kuruşa sattığını söyleyerek, zararı şöyle anlattı:

“ASKİ bunları barajların kenarlarına dikmek için almış. Peki barajların kenarına dikilecek ama bilirkişiler ‘Orman Genel Müdürlüğü’nden bedelsiz alınabilirdi’ diyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ‘Bu ağaçları dikecek yer yok, nereye dikeceksiniz?’ diyor. Birçoğu dikilmiyor. Uçak ve helikopter, bunlar da şu anda savcılıkta. ASKİ bütçesinin zararı 42 milyon 324 bin lira.

Yine 2014 yılında tanesi 1 milyon 900 bin liraya biri zırhlı 4 tane jeep alınmış. Zırhlının fatura bedeli 443 bin lira, araç zırlama bedeli 180 bin lira, bir de motoru patlatıyor, 127 bin lira ona harcanıyor.”

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BELKA’nın Gökçek dönemindeki yöneticilerine suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘uçuş okulu kurmak’ amacıyla piyasa değerinden fazla fiyata 15 uçak ve bir helikopter alındığı iddiasıyla, belediye şirketi BELKA’nın önceki başkan Melih Gökçek zamanındaki yönetim kurulu üyelerine ‘görevi kötüye kullanmaktan’ suç duyurusunda bulunmuştu.

23 milyon 645 bin liraya 15 uçak ve bir helikopterden oluşan filo kurulduğu; uçakların Güneydoğu Havacılık, Vizyon Havacılık ve Çam Grup Dış Ticaret’ten ‘piyasa araştırması yapılmadan’ alındığı ve işletilmeyen uçakların bakımlarının BELKA’ya 8 milyon 83 bin liraya mal olduğu iddia edilmişti. ‘Seğmen Uçuş Okulu’ adlı projesi gerçekleşmeyince bu filonun 17 bin 500 liraya Vizyon Havacılık’a geri satıldığı öne sürülmüştü.