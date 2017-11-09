Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Manşet/9 Kasım 2017

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SON HABERLER

Modacı Şansal’ın cezası onandı

Yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle ‘Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçundan altı ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal’ın cezası onandı.

AB, Türkiye’ye mali yardımlarda değişikliğe gitti: Sadece adalet sistemi ve STK’lara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye için öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini, yardımların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılacağını söyledi. Brüksel’de ekim ayı ortasında  düzenlenen AB liderler zirvesinde, üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı. Türkiye’ye verilen mali desteğin, insan hakları performansına bağlı olarak kısıtlanması […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...