Manşet/9 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Tarih tekerrür eder mi, buradan geri dönüş olur mu bilinmez. Ama gündelik başarılarla, paçayı kurtarırız hevesi yüzünden git gide kan kaybeden Fenerbahçe, aradığı mucize kendisini bulsa bile iflah olmaz.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yeşilliğin sadece mezarlıklarda kaldığını belirterek, “Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton” dedi.
Yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle ‘Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçundan altı ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal’ın cezası onandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye için öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini, yardımların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılacağını söyledi. Brüksel’de ekim ayı ortasında düzenlenen AB liderler zirvesinde, üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı. Türkiye’ye verilen mali desteğin, insan hakları performansına bağlı olarak kısıtlanması […]
Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, 2012’de Oda TV davası kapsamında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi’nden çıkarken söylediği “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” sözleri nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.