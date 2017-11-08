Manşet/8 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
İspanya yargısının hakkında tutuklama kararı çıkarmasından günler sonra Belçika’daki polise teslim olduktan sonra serbest bırakılan eski Katalonya başkanı Carles Puigdemont, hapse girmeye hazır olduklarını söyledi. Halen Brüksel’de olan ve dört bakanıyla birlikte 17 Kasım’da Belçika’da mahkemeye çıkacak olan Puigdemont, radyo programında konuştu: “Kimsenin kuşkusu olmasın; tüm bunlar İspanya’yı birçok konuda da eleştirmiş olan uluslararası mahkemelerde bitecek.” “Tabii […]
Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG yerine liselere girişte getirdiği ‘Mahalli Yerleştirme Sistemi’nden kaçmak için adres değiştirenlere yasal engel getirilmesi gündemde.
Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Özhaseki, “Bir torba yasa bile 1 ay görüşüldü, deprem beklemez ki. O nedenle ben KHK çıkarılsın diye bastırıyorum” dedi.
Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda komutayı ele almak isterken başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen tuğgeneral Semih Terzi’nin ekibinde yer alan astsubay Hasan Aksoy ifade verdi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir yıldır ne arandığı açıklanmadan yürütülen kazı çalışmalarında resmi kayıtlara göre sadece bir sikke ve bir sütun parçası bulunmuş.