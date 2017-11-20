Manşet/20 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Almanya’nın Bonn kentinde iki hafta süren ve 17 Kasım’da sona eren BM İklim Değişikliği Konferansı süresince en az 10 kişi cinsel tacize uğradıklarına dair şikayette bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, darbe girişiminde oluşan zararın karşılanması için ‘FETÖ’ sanıklarına 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açtı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifa ettirdiği Melih Gökçek’in yerine Ankara büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra belediye yönetimini değiştiren Mustafa Tuna, şimdi de Gökçek’in ‘büyük projesi’ni rafa kaldırdı.
İzmir’de şiddet mağduru olduğu için kimliği gizlenen N.A., resmi olarak kayıtlarda görünmediğinden ne çocuğunu okula kayıt ettirebiliyor ne sosyal yardım alabiliyor.
Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan 41 yaşındaki imam, 23 yaşındaki yeğenine tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklandı: “Ben farkında olmadan pantolonumu sıyırarak rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş.”