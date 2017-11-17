Manşet/17 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Bankalarda icraya düşmüş kredileri satın alan en büyük şirket Hayat Varlık’ın Genel Müdürü Hilmi Güvenal, icrada dosyası bulunan insan sayısının 7 milyonu bulduğunu belirtti.
ABD’de dolandırıcılıktan tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf’ın bugüne kadar tutulduğu hapishaneden başka bir yerde bulunduğu ortaya çıktı.
HDP, partinin Mardin milletvekili Gülser Yıldırım’ın tutuklanmasının hukuki olmadığına yönelik başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sert çıktı.
Irak’ın kuzeyindeki terör operasyonunda PKK saldırısı sonucu hayatını kayben askerin, aynı gün tezkere almaya hazırlandığı ortaya çıktı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “AK Parti ile yanyanayız” açıklaması soruldu; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “MHP ile her türlü adımı atmaya varız “dedi…. Partiler arası seçim ittifakına ilişkin yasa çalışması soruldu; Erdoğan “Seçim öncesi düşünülebilir” dedi.