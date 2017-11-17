Manşet/17 Kasım 2017

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “AK Parti ile yanyanayız” açıklaması soruldu; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “MHP ile her türlü adımı atmaya varız “dedi…. Partiler arası seçim ittifakına ilişkin yasa çalışması soruldu; Erdoğan “Seçim öncesi düşünülebilir” dedi.