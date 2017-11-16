Manşet/16 Kasım 2017

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) 21 milyar liralık açığın sorumlusunun SGK’nın eski genel müdürü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.