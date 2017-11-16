Manşet/16 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da 18 Kasım’dan itibaren otobüsler 24 saat hizmet verecek.
Meclis’e 22 vekile ait 24 fezleke daha gönderildi.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) 21 milyar liralık açığın sorumlusunun SGK’nın eski genel müdürü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lıların bulunduğu Kandil dağına operasyon yapılacağının mesajını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köy korucularına subay olma yolunu açacaklarını söyledi.