15 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Rusya’nın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom, ABD’nin yaptırımlarının ‘Türk Akımı’ ve ‘Kuzey Akım 2’ projeleri için risk kaynağı olduğunu bildirdi.
CHP’nin siyasetçilerin ‘off shore’ şirketleriyle ilgili yapılmasını istediği Meclis araştırma önergesi AKP tarafından reddedildi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistemden bazı ayrıntılar paylaştı.
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış KKTC vatandaşı oldu.
İnternet özgürlüğünü değerlendiren ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, Türkiye’nin notunu 5 puan düşürerek 100 üzerinden 66 olarak belirledi.