Manşet/10 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in görüşmesinin ‘beklenenden iyi’ geçtiği aktarıldı.
Suudi Arabistan, Lübnan’daki vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini istedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni ‘Otopark Yönetmeliği’nde bina yapımında her daireye bir otopark zorunluluğu bulunduğunu açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 23-24 Haziran 2018’de yapılacak.
Süper Lig’de deneme aşamasına geçilen ve kapalı devre test edilen video hakem sistemi VAR önümüzdeki sezona kaldı.