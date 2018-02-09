9 Şubat 2018
Yaramazlara biraz batar!
Finlandiya televizyonundaki belgeselde görülmesinin ardından gözaltına alınan ‘Cemaat firarisi’ Serdar A. ifadesinde “Darbe ile ilgili konuştuğumuz sırada kayıtta olduklarını bilmiyordum” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, OHAL sonrası uygulamalar nedeniyle Türkiye’yi kınayan Avrupa Parlamentosu’na (AP) tepki gösterdi.
AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul il başkanlığından istifa etti. AKP yönetimi gece 11’e çeyrek kala arayarak Temurci’nin istifasını istemiş.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve şiddete uğradığını iddia eden kadın, sevgili oldukları iddiasını yalanladı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2017 Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi raporu ile kredi verilerini yayınladı. Buna göre inşaat ve turizmde toplam batık miktarı 10.27 milyar TL’ye ulaştı.