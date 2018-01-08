Manşet/8 Ocak2017
Yaramazlara biraz batar!
Görünen o ki yoksulluktan, baskıdan, haksızlıklardan yani yaşam şartlarının kötülüğünden bunalan halk sokağa inmiş.
CHP İzmir İl Kongresi’nde kavga çıktı.
Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen, çocukla ‘bunalımda olduğu bir dönemde’ mesajlaştığını söyledi.
Eski başbakan ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de ‘terör örgütlerine silah verilerek yapılan hata’nın kendisine ait olduğunu söyleyen Sabah yazarı Mehmet Barlas’a “Alınan kararlar devletindi” yanıtını verdi.
Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen, basında iki gün boyunca haber olmasının ardından açığa alındı.