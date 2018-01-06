Manşet / 6 Ocak 2017

Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yarın bir araya gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye silah ihracatına onay için Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinden çıkması gerektiğini söyledi.