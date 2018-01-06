Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet / 6 Ocak 2017

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SON HABERLER

Erdoğan’dan Fransız gazeteciye azar: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının Suriye’deki cihatçı gruplara silah taşıdığı iddiasıyla durdurulmasını hatırlatan Fransız gazeteciye yanıt verdi: “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.”

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