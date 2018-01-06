Manşet / 6 Ocak 2017
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının Suriye’deki cihatçı gruplara silah taşıdığı iddiasıyla durdurulmasını hatırlatan Fransız gazeteciye yanıt verdi: “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.”
Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’de 81 ilden sadece altısının havasının temiz olduğunu açıkladı.
Demokrat Partililerin çoğunluğunu oluşturduğu Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump’ın ruh sağlığından endişe ettikleri gerekçesiyle tanınmış psikiyatr Profesör Bandy Lee’den durum değerlendirmesi aldı.
Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yarın bir araya gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye silah ihracatına onay için Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinden çıkması gerektiğini söyledi.
Gazeteci Ayşenur Arslan’a ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.