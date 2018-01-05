Manşet/5 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için “Demokrasiye geçiş için destekledim fakat anlatamadım zamanında” dedi.
Polislerden uyuşturucu kaçakçılarının bacağını kırmasını isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerine şu açıklamayı getirdi: “Olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kulllandım.”
ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz’ın Türkiye’de yargılandığı iki ‘FETÖ davası’nda ‘yokluğunda tutuklama’ kararı çıkarıldı. Mahkemeler, Korkmaz’ın ABD’den iadesi için hazırladıkları talepnameyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.
Anadolu Enerji tarafından Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ilçesinde kurulması planlanan termik santral projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna ilişkin İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı. ÇED raporundaki eksikliklerin giderilmesi için firmaya bir yıl daha süre verildi.
ABD’li Bloomberg haber ajansı, ‘Atilla davası’nda jürinin verdiği suçluluk kararını “ABD yönetimi, Halkbank’ın da suç işlediğine kanaat getirmesi halinde bankanın Amerikan dolarıyla işlem yapmasını engellemeye kadar varabilecek bazı kararlar alabilir” sözleriyle değerlendirdi.