Manşet/5 Kasım 2017

Anadolu Enerji tarafından Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ilçesinde kurulması planlanan termik santral projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna ilişkin İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı. ÇED raporundaki eksikliklerin giderilmesi için firmaya bir yıl daha süre verildi.