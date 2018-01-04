Manşet/4 Aralık 2017
Yaramazlara biraz batar!
Üst düzey bir hükümet yetkilisi, New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında alınan kararı uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.
Türk Hava Yolları (THY), oğullarını kaybeden Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz’ın uçağında ‘internetin kapatılması’yla ilgili uçuştaki 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeniyle evlendikten sonra 3 milyon 600 bin liralık kamu ihalesi alan Abdulkadir Karagöz’ün, TÜRGEV’in kurduğu uluslararası üniversitenin mütevelli heyetinde yer aldığı da ortaya çıktı.
Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği adamı öldürmesinin ardından müebbet cezası alan Nevin Yıldırım adlı kadın bir kez daha hakim karşısına çıktı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, protesto gösterilerinin bittiğini ve göstericilerin ‘yenildiğini’ söyledi.