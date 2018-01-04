Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet/4 Aralık 2017

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SON HABERLER

Nevin Yıldırım davası: Tutukluluğa devam kararı

Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği adamı öldürmesinin ardından müebbet cezası alan Nevin Yıldırım adlı kadın bir kez daha hakim karşısına çıktı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...