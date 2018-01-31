Manşet/31 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
TSK, İdlib’deki askeri konvoya düzenlenen saldırıda bir sivil mensuplarının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bolu Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci’nin tabancalı fotoğrafı tepki çekti.
Sakarya’da bir futbol kulübü, Bitcoin’le transfer yaparak dünya tarihine geçti.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği operasyonu kınadı. Barzani’ye bağlı Rudaw’ın haberine göre, parlamento dün Afrin gündemiyle toplandı. Oturumda, TSK’nın Afrin harekatının yanısıra kentteki sivillerin durumu da ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kürdistan halkının operasyona karşı tavrı ve alınması gereken önlemler sıralandı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan […]
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde nükleer deneyler sebebiyle radyasyon sızıntısı meydana geldiği ve kanser hastalarına hurdaya çıkmış makinelerle ışın tedavisi yapıldığı ortaya çıktı.