Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği operasyonu kınadı. Barzani’ye bağlı Rudaw’ın haberine göre, parlamento dün Afrin gündemiyle toplandı. Oturumda, TSK’nın Afrin harekatının yanısıra kentteki sivillerin durumu da ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kürdistan halkının operasyona karşı tavrı ve alınması gereken önlemler sıralandı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan […]