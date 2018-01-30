30 Ocak 2018

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, iktidar karşıtı açıklamalarıyla bilinen bir İslamcı grubun lideri olan Alparslan Kuytul’un genel başkanı olduğu vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat […]