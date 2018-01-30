30 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu sabah itibarıyla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmelerini bağıtladıklarını bildirdi.
Afrin’e yönelik harekata karşı çıkan bir açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorlar bu sabah evlerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmaya başladı.
İstanbul’daki bir hastanede hamile çocukların polise bildirilmediğini ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz, hastanenin kendisine “Senin yaptığın şey memlekete ihanet oldu” dediğini söyledi.
Eskişehir halkı kurulması planlanan kömür santraline karşı el ele tutuşarak eylem yaptı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, iktidar karşıtı açıklamalarıyla bilinen bir İslamcı grubun lideri olan Alparslan Kuytul’un genel başkanı olduğu vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat […]