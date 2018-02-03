Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan üç buçuk milyon Suriyeli sığınmacı için hem sınır içinde, hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar yapılacağını söyledi. Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda Suriyeli sığınmacılar konusu gündeme geldi. Toplantıda bir milletvekili, kısa süre önce konteyner kentlere gittiğini, kış aylarının da gelmesiyle Suriyeli sığınmacıların zorluklarının […]