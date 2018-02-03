Manşet/3 Şubat 2018
Yaramazlara biraz batar!
Kadıköy’de yolda yürüyen lise öğrencisi kıza yumruk atınca tutuklanan saldırgana 18 ay hapis cezası istendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan üç buçuk milyon Suriyeli sığınmacı için hem sınır içinde, hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar yapılacağını söyledi. Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda Suriyeli sığınmacılar konusu gündeme geldi. Toplantıda bir milletvekili, kısa süre önce konteyner kentlere gittiğini, kış aylarının da gelmesiyle Suriyeli sığınmacıların zorluklarının […]
Efes biralarının sahibi Tuncay Özilhan’ın ‘evde bira yapımını’ gündeme getirerek tartışma yaratması, halkı evde biranın nasıl yapılacağına dair meraklandırdı.
THKP-C Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 14’üncü gününe girdi.