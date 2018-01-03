Manşet/3 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının dokuz yaşında evlenebileceğini uygun gördüğüne dair haberleri yalanladı.
Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının ihalesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iptal edildi.
İstanbul’da toplu ulaşımda, kendisine ait İstanbulkart’ı başkasına kullandıran 25 binin üzerinde kişinin kartına el konuldu.
Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) KHK ile ihraç edilen ‘imzacı akademisyen’ Dr. Cenk Yiğiter’i mesleğe kabul ederek, avukatlık stajı yapmasına izin veren kararının iptali için dava açtı.
Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için sosyal medyadan Rus anarşist Bakunin’in sözünü paylaşan gazeteci Murat Güreş’e ‘Türklüğü aşağılamak’tan soruşturma açıldı.