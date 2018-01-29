Manşet/29 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’de her 10 kişiden dördününün Kuran okuduğunu söyledi.
Britanya’nın prestijli haber sitesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesine gitti. Sivil halka dair izlenimlerini yazan Fisk, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini işgalinin gerçek kurbanları ortaya çıktı – mülteciler, bebekler, kadınlar ve çocuklar” yorumu yaptı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre operasyonun başladığı tarihten bu yana Afrin’den bildiren ilk Batılı gazeteci olan […]
İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç, kanser tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlara erişimde önemli sıkıntıların olduğunu belirtti: “İlaca erişimin kısıtlı olması beraberinde ciddi etik ve tıbbi sorunları da getirmektedir. Bu durum ilaçların merdiven altı ve karaborsada çok pahalıya satılmasına da yol açmaktadır.” Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan […]
CHP’nin 3 Şubat’taki 36’ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce kazanacağından kuşkusu olmadığını belirterek, “Önce emek önce sol diyen bir parti” vaat edip ‘utangaç laiklerden’ olmayacağını söyledi.
Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’nden 2017’de yaklaşık 15 milyon araç geçti. İşletmeci firma, aradaki fark nedeniyle devletten 123 milyon lira alacak.