Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet/29 Ocak 2018

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Independent muhabiri Fisk: ‘Zeytin Dalı’nın gerçek kurbanları mülteciler, bebekler

  Britanya’nın prestijli haber sitesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesine gitti. Sivil halka dair izlenimlerini yazan Fisk, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini işgalinin gerçek kurbanları ortaya çıktı – mülteciler, bebekler, kadınlar ve çocuklar” yorumu yaptı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre operasyonun başladığı tarihten bu yana Afrin’den bildiren ilk Batılı gazeteci olan […]

Uzmanlar: Kanser ilaçları merdiven altı ve karaborsada pahalıya satılıyor

  İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç, kanser tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlara erişimde önemli sıkıntıların olduğunu belirtti: “İlaca erişimin kısıtlı olması beraberinde ciddi etik ve tıbbi sorunları da getirmektedir. Bu durum ilaçların merdiven altı ve karaborsada çok pahalıya satılmasına da yol açmaktadır.” Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...