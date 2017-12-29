Manşet/29 Aralık 2017
Yaramazlara biraz batar!
Rus büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, suikastın gerçekleştiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığına dair soruya “Aday olabilirim” diye yanıt verdi.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
“Erdoğan seçimi kaybetse de gitmez” şeklinde bir görüş var ortalıkta.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, internet kullanımıyla ilgili “Zehir evin içine girmiş vaziyette. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım” dedi.