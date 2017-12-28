Manşet/28 Aralık 2017
Yaramazlara biraz batar!
Bebekler için ürettiği süt tozunda salmonella mikrobu tespit edilen Fransız şirketi Lactalis hakkında soruşturma açıldı. Şirketin ürünleri Fransa’da 30’dan fazla bebekte bağırsak enfeksiyonuna yol açmıştı.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “İki sistem, dört adet batarya. Anlaşmaların hepsi sağlandı” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili eleştirilerini Yozgat’ta da sürdürdü.
ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesine ilişkin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye’deki tüm varlıklarına el konulmasına karar verilen Rıza Sarraf’ın Bodrum’da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine el konuldu.
Gözaltına alınan yazar İsmail Beşikçi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.