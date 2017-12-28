Manşet/28 Aralık 2017

ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesine ilişkin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye’deki tüm varlıklarına el konulmasına karar verilen Rıza Sarraf’ın Bodrum’da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine el konuldu.