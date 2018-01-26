Manşet/26 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internetteki numara sorgulama sitelerini yasakladı.
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin Beyaz Saray’ın Ankara ile çelişen açıklamasının arkasında olduklarını belirtirken, “Başkan açık ve sert konuştu” dedi.
Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, satışı gerçekleşen NTV Spor kanalının yeni adının ‘D-Max’ olacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürtlerin Suriye’deki siyasal sürece katılmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptıklarını ve bu konuyu Türkiye’yle de konuştuklarını açıkladı.
TSK’nın PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla eş zamanlı olarak Twitter, Facebook ve YouTube’u ‘içerik kaldırma’ konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.