Manşet/25 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
‘Amirallere suikast’ soruşturmasını yürütürken yarbay Ali Tatar’ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan’ın yargılandığı davaya Tatar ailesinin müdahil olma talebi ‘ölümden doğrudan zarar görmedikleri’ gerekçesiyle reddedildi.
Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian, bugünkü başyazısını ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ayırdı. Gazete şöyle yazdı: “Bu harekâtı herkes bekliyordu. Ancak sonuçlarını kimse kestiremiyor.” BBC Türkçe’nin aktardığına göre Guardian, hayatını kaybeden siviller ve evlerini terk edip çatışma bölgelerinden kaçan binlerce kişiye dikkat çekerek “Türkiye’nin Afrin harekatı yedi yıldır devam eden Suriye savaşını yeni ve pek de hoş […]
İzmir’de yaşayan Suriyeli Aluş ailesinin iki yaşındaki çocukları Suha, su kovasının içinde ölü bulundu. Bebeğin ölümündeki istismar şüphesi nedeniyle anne ve baba gözaltına alındı.
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ altıncı gününde.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun randevu vermesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp “Biz bu ittifakta yokuz” diyeceği öne sürüldü.