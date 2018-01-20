Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet / 20 Ocak 2018

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SON HABERLER

Amerikan yönetimi kepenk kapattı!

ABD federal hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçede anlaşamadığı için resmen kapandı. Birçok federal kurum, hizmetlerini askıya aldı. Milyonlarca kamu çalışanı ya ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...