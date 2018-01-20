Manşet / 20 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’daki bir devlet hastanesine beş ay gelen 115 hamile çocuğu kanuna aykırı şekilde polise bildirmemekle suçlanan iki kişiye kamu davası açıldı.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la görüşen partinin eski milletvekili Hasip Kaplan, kendisinin aday olmayacağını, Demirtaş’nsa ikna edilebileceğini söyledi.
Türkiye’nin Afrin operasyonu öncesi Rus askerlerinin bölgeden çekildikleri iddiası yalanlandı.
ABD federal hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçede anlaşamadığı için resmen kapandı. Birçok federal kurum, hizmetlerini askıya aldı. Milyonlarca kamu çalışanı ya ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’nin Suriye’deki tutumuna karşı irade gösterilmesi gerektiğini belirterek “Yüreğiniz yetiyorsa İncirlik’i kapatın” dedi.