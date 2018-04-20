Manşet/20 Nisan 2018
Yaramazlara biraz batar!
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, daha önceki seçimlerde olduğunun aksine adalet, içişleri ile ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlarının görevden ayrılmasına gerek olmadığını söyledi.
Dünyada bir ülkenin vatandaşlığını kabul eden ilk insansı robot ‘Sophia’, Türkiye’ye gelip mesaj verdi: “Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var.”
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018’de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminlerinin esaslarına ilişkin bilgi verdi.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin, “Seçime giderken bile vekillik düşürecek kadar acizsiniz” dedi.