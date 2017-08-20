Manşet / 20 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) raporuna göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin altı mahallesinde bir yıl sekiz ay 23 gündür devam eden sokağa çıkma yasakları dünya rekoru.
Üç emniyet genel müdür Yardımcısı ve 22 il emniyet müdürünün yeri değişti. 10 il emniyet müdürü, polis başmüfettişi olarak merkeze alınırken, dördü merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi, sekizinin de yeri değiştirildi. 10 il emmniyet müdürü ilk defa göreve atanırken, dördü merkezdeki birim amirlerinden atandı. Ayırca üç Polis Okulu müdürü ve merkezdeki yedi birim amirinde değişiklik […]
IŞİD’in elinden kurtardığı oğluyla kimliği olmaması nedeniyle Türkiye’de ayrılamayan Ezidi baba, DNA testinin sonuçlanması için gün sayıyor.
ABD’de binlerce protestocu, ırkçıların muhafazakarların düzenlediği mitinge katılma olasılığına karşı sokağa çıktı.
Yazıcı, ‘FETÖ’nün ‘himmet’ toplantılarına katıldığı öne sürülen işadamı İlhami Yazıcı’yla oğlu Mustafa Yazıcı’nın iş ortaklığını haberleştiren Cumhuriyet’e sosyal medya üzerinden cevap verdi: “Tek kelimeyle terbiyesizlik.”