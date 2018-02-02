Manşet/2 Şubat 2018
Yaramazlara biraz batar!
Demokratik Birlik Partisi (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim, Kilis ve Reyhanlı’ya düşen roketlerin kendileriyle ilgisi olmadığını, ellerinde uzun menzilli roket bulunmadığını iddia etti.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin muhabiri Rob Nordland, Menbiç’teki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliklerini ziyaret etti. YPG’nin de etkin olduğu Menbiç Askeri Konseyi, ABD’nin kendilerine desteğinin süreceğine inanıyor.
The Economist dergisi Türkiye ile NATO arasındaki son durumu ‘mutsuz bir evlilik’ olarak nitelerken, iki tarafın her şeye rağmen dayanışmak zorunda kalacaklarını yazdı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, omurgasını YPG’lilerin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) verilen silahları IŞİD’le mücadele bitince toplayacaklarını söyledi.
Başkanı olduğu Furkan Vakfı’na yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul hakkında daha önceki soruşturmalardan iki ayrı iddianame hazırlandı. Kuytul, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yedi yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.