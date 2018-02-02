Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet/2 Şubat 2018

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

Salih Müslim: Elimizde uzun menzilli roket yok

Demokratik Birlik Partisi (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim, Kilis ve Reyhanlı’ya düşen roketlerin kendileriyle ilgisi olmadığını, ellerinde uzun menzilli roket bulunmadığını iddia etti.

Muhalif İslamcı Kuytul hakkında iki iddianame: Yedi yıl hapsi isteniyor

Başkanı olduğu Furkan Vakfı’na yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul hakkında daha önceki soruşturmalardan iki ayrı iddianame hazırlandı. Kuytul, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yedi yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...