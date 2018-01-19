19 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili savcılığa verdiği ifadede, ismini açıklamayacağı birinin kendisine Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verildiğine dair fotoğraflar gösterdiğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), ‘FETÖ sanığı’ akademisyen Mehmet Altan ve yazar Şahin Alpay’ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin ‘olası’ Afrin operasyonuyla ilgili “Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz” diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuklara dağıtılmasına izin verdiği kitapta Alevilere hakaret edildiği ve günümüz yaşamının “cehennemlik” sayıldığı yönünde ifadeler ortaya çıktı.
Avusturya’da yaşayan Elvan Koçak’ın uzun zamandır haber alamadığı iki kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında ‘kedicikler’ arasında görünce Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulunmasının ardından, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında altı ay süreyle ‘uzaklaştırma’ kararı çıkarıldı.