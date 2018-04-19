Manşet/19 Nisan 2018
Yaramazlara biraz batar!
Seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, “Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı, önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır” diyerek cevap verdi.
Gazeteci-yazar Levent Gültekin, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran’da erken seçim kararı sonrası dolar/TL 4.02 seviyesine kadar geriledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise yüzde 2’den fazla değer kazanarak 111.000 seviyesini aştı.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yeni bir KHK çıkacağını söyledi.