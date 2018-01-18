Manşet/18 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan eğitim uçağı düştü, üç asker hayatını kaybetti.
Almanya’da PKK destekçilerine yönelik soruşturmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.
‘Yardımcı doçentlik’ kadrosu yerine ‘doktor öğretim görevlisi’ kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
ABD, Türkiye’nin sert tepkisinin ardından Suriye’de kurmayı planladığı YPG merkezli yeni askeri güce açıklama getirdi: “Bu yeni bir ordu ya da geleneksel sınır gücü değil.”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye’de Afrin bölgesine yönelik yapılması düşünülen askeri operasyona destek verdi.