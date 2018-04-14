Manşet / 18 Nisan 2018
Yaramazlara biraz batar!
New York Güney Bölgesi başsavcılığı, yargıç Richard Berman’ın ‘Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin maddi çıkar sağladığı’ sorusunu yanıtladı.
Üç kentte düzenlenen operasyonlarda toplamda 20 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.
Prof. Dr. Emel Baştürk Akça, Türkiye’de siber zorbalığa maruz kalma oranının yüzde 20-25 civarında bulunduğunu ve her beş çocuktan birinin mağdur olduğunu söyledi.
Suriye’ye ABD öncülüğündeki saldırının başladığını, ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.
Yarım milyon satan kitabı ‘kopyala-yapıştır’la çalınan Zülfü Livaneli, “Böylesini görmedim” dedi. Kitap toplatılıyor.